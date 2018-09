Ein Wrestling-Club in Kabul ist Ziel eines Doppelanschlags geworden. Zwei Bomben rissen am Mittwoch mindestens 26 Menschen in den Tod. Die Zahl der Verletzten habe 91 erreicht, sagte ein Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Selbstmordanschlag in vorwiegend schiitisch geprägtem Stadtteil

Der Anschlag ereignete sich in einem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil. Polizeisprecher Haschmat Stanikasi sagte, zuerst habe sich ein Selbstmordattentäter in der Sporthalle in die Luft gesprengt. Als sich daraufhin Sicherheitskräfte und Journalisten am Anschlagsort versammelten, sei ein mit Sprengstoff präpariertes Auto explodiert.

Der Leiter des Wrestling-Clubs Maiwand, Pahlawan Schir, sprach von mehr als 30 Toten. Viele von ihnen seien Wrestler gewesen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Er selbst sei während des Anschlags nicht in dem Gebäude gewesen. Augenzeugen berichteten in sozialen Netzwerken, der Selbstmordattentäter habe zunächst Sicherheitsleute getötet, bevor er sich in die Luft gesprengt habe.

Unter den Todesopfern waren zwei Journalisten des größten afghanischen Privatsenders Tolo News, wie der Sender mitteilte. Moby Group, das Medienunternehmen, dem Tolo News angehört, habe in den vergangenen zwei Jahren elf Mitarbeiter verloren, hieß es in einer Pressemitteilung des Senders. Vier weitere Journalisten wurden verletzt.

Der IS reklamierte den Anschlag über seinen Propagandakanal Amak für sich. Die sunnitische Miliz zielt meist auf Angehörige der schiitischen Minderheit in Afghanistan. Die radikalislamischen Taliban hatten die Verantwortung für den Doppelanschlag vom Mittwoch bereits zuvor von sich gewiesen. Der letzte größere Anschlag auf Schiiten in Kabul war am 15. August. Damals sprengte sich ein Attentäter in einem Bildungszentrum in einem Schiitenviertel in die Luft. Auch dazu bekannte sich der IS.