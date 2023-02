Die Menschen in Afghanistan erleiden derzeit selbst eine der schwersten humanitären Katastrophen weltweit. Jetzt spendet das Land Millionen an die Türkei und Syrien.

Die von den Taliban kontrollierte Organisation Roter Halbmond in Afghanistan (ARCS) hat umgerechnet rund 50.000 Euro an die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. Das Geld wurde dem türkischen Botschafter durch den ARCS-Vorsitzenden Matiullah Chalis in Kabul übergeben, wie die Organisation am Montag auf Twitter schrieb. Bilder zeigen die Übergabe des Bargeldes in einer Plastiktüte. Die Türkei hätte Afghanistan in harten Zeiten immer zur Seite gestanden, so Chalis.

Afghanistan will 160.000 Euro an Syrien und Türkei spenden

Der Rote Halbmond in Afghanistan ist eine humanitäre Organisation, die seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 von den militanten Islamisten kontrolliert wird. Sie ist an das Internationale Rote Kreuz angelehnt.

Vor einigen Tagen hatte das afghanische Außenministerium Hilfsgelder an die Erdbebengebiete in Syrien und der Türkei in Höhe von umgerechnet rund 160.000 Euro angekündigt. Dabei erlebt Afghanistan derzeit selber eine der schwersten humanitären Katastrophen weltweit, die von den westlichen Sanktionen gegen die Taliban-Regierung verstärkt wird. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist ein Drittel der Bevölkerung im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen.