Sehen Sie im Video: Französischer Spiderman Alain Robert erobert Frankfurter Wolkenkratzer .









Spiderman in neuer Mission: Bekleidet mit einem Schlangenleder-Outfit und seinem Markenzeichen, den Cowboystiefeln, kletterte Alain Robert, besser bekannt als Spiderman aus Frankreich, am Dienstag ohne Seil oder andere technische Hilfsmittel auf einen 39 Stockwerke hohen Wolkenkratzer in Frankfurt am Main. Der erfolgreiche Aufstieg daueret 42 Minuten. Danach sagte Robert Medienvertretern, er demonstriere hier für Klimaschutz - das Problem sei die Industrialisierung. "Ich möchte das Bewusstsein für die globale Erwärmung nach dem jüngsten Klimagipfel schärfen, dessen Ergebnisse ziemlich enttäuschend waren. Denn es bedeutet, dass so ziemlich jeder weiterhin Amazonien oder Indonesien abholzen will. Das bedeutet, dass die drei größten Wälder der Welt weiterhin abgeholzt werden. Passantinnen und Passanten zeigten sich nicht besonders begeistert von der Aktion: O-Ton: "Ich habe absolut nichts gegen Demonstrationen gegen den Klimawandel, aber den Verkehr zum Stillstand zu bringen und andere Menschen in Gefahr zu bringen, ist vielleicht nicht die beste Idee." O-Ton: "Na, das ist doch mal was Interessantes und Gefährliches. Aber ob das eine gute Idee ist, da bin ich mir gar nicht so sicher." Alain Robert, der Spiderman aus Frankreich hatte die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main zuletzt im Oktober 2020 besucht - damals erklomm er das Hochhaus-Gebäude der Deutschen Bahn.

