Die Kajak-Fahrer Andrew Hooper und Josh Bastyr waren am 10. August in der Nähe des Spencer-Gletschers in Alaska unterwegs, als sie plötzlich Zeugen wurden, wie ein gewaltiger Teil des Gletschers abbrach. Die anschließende Flutwelle, die auf den Einsturz der Eisbrücke folgte, brachte die beiden Kajakfahrer in Lebensgefahr. Sie kamen aber weitgehend mit dem Schrecken davon, wie Andrew Hooper nach dem Vorfall berichtete: "Ich habe hier ein paar Stücke Eis, ich habe eine Schramme an der Hand. Und ich habe Eisstücke auf die Rippen bekommen. Und ich bin völlig durchnässt, Josch auch. Nach dem Zusammenbruch konnten wir den Eisberg noch einmal sehen, wie er unter Wasser ging. Er hat eine 3 bis 3,5 Meter hohe Welle ausgelöst, die auf uns zukam. Deshalb haben wir die Boote gewendet und versucht, auf der Welle zu reiten. Glücklicherweise ist alles gutgegangen, also kein Bedauern auf unser Seite." Auch wenn der Anblick atemberaubend gewesen sei, sie würden in Zukunft vorsichtiger sein, sagte Hooper.