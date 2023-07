Der Mann war mit seinem Kajak auf dem See nahe des Mendenhall-Gletschers in Alaska unterwegs (Symbolfoto)

von Jessica Kröll Ein Mann aus Alaska hat versehentlich seinen eigenen Ertrinkungstod gefilmt. Der 43-Jährige hatte seinen Kajak-Ausflug auf einem Gletschersee mit einer GoPro-Kamera festgehalten, bis das Boot plötzlich kenterte. Behörden fanden am Seeufer jedoch bislang nur seinen Helm.

Es war der 11. Juli als die Alaska State Troopers eine Meldung über ein am Mendenhall Lake gefundenes Kajak erhielt. Ein Mann hatte das Kajak ans Ufer geschleppt, nachdem er es auf dem Gletschersee unbesetzt und ohne jemanden in der Nähe im See in Not vorgefunden hatte. Doch die Beamten fanden keine Hinweise auf den Besitzer des Bootes.

Rund fünf Tage später ging eine Vermisstenmeldung ein. Ein 43-Jähriger aus Juneau war verschwunden. Sein Wagen stand verlassen auf dem Parkplatz des Mendenhall Visitors Center. Mitarbeiter der örtlichen Forstverwaltung hatten das Fahrzeug bemerkt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Am Morgen des 17. Juli machten sich Rettungskräfte auf den Weg, um den See und den Uferbereich abzusuchen. Auch ein gecharterter Hubschrauber wurde für die Suche aus der Luft eingesetzt.

Alaska: Kajakfahrer filmte versehentlich eigenen Tod mit GoPro-Kamera

Schließlich wurde ein Helm und eine daran befestigte GoPro-Kamera gefunden. Als die Beamten die Aufnahmen ansahen, war schnell klar, dass es sich um den Helm des vermissten Mannes handelte. Und der hatte offensichtlich seinen eigenen Ertrinkungstod gefilmt. Wie sich herausstellte, war das Kajak des 43-Jährigen am 11. Juli umgekippt – vermutlich aufgrund der starken Strömung, die von dem Gletscher ausging. Die Behörden gehen davon aus, dass er keine Schwimmweste oder geeignete Schutzkleidung trug.

Bei ihren Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass der Mann zuletzt am 10. Juli von seinem Mitbewohner gesehen wurde. Laut Freunden soll er noch am Tag des Unfalls einen Beitrag in den Sozialen Netzwerken gepostet haben, auf dem ein Kajak zu sehen ist, das an einem Strand in der Nähe des Gletschersees steht. Die Suche nach der Leiche des Mannes soll fortgesetzt werden.

Sehen Sie im Video: Ein Angler in einem Kajak erlebt vor Hawaii einen Moment der Todesangst. Er treibt ruhig im Wasser, als plötzlich ein Tigerhai heranschießt, sich in der Seite des kleinen Bootes verbeißt und anfängt, daran zu rütteln. Der Angler hält die Szene in einem Video fest.

Quellen: Polizei Juneau, Alaska Staatspolizei