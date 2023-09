Baseball-Fan will mit seinem Therapietier ins Stadion – einem Alligator

von Eugen Epp Bei einem Baseball-Spiel in Philadelphia verlangte ein Mann mit seinem Alligator Einlass. Das Reptil sei sein Therapietier, behauptete er – ins Stadion kam er dennoch nicht.

Ein ungewöhnlicher Gast hatte sich vor dem Baseball-Spiel zwischen den Philadelphia Phillies und den Pittsburgh Panthers am Einlass eingefunden: Ein Mann wollte mit seinem Therapietier ins Stadion. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen Hund, eine Katze oder ein ähnliches Haustier, sondern einen Alligator.

Joie Henney nimmt sein emotional support animal überall mit hin. In den Genuss des Baseballspiels im Citizens Bank Park kamen der ältere Herr aus Pennsylvania und sein Alligator "Wally" jedoch nicht. Beiden wurde der Eintritt verweigert, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Zahlreiche andere Fans wurden auf das Paar am Eingang aufmerksam und posteten Bilder in den sozialen Netzwerken.

Alligator darf nicht ins Stadion

Die Argumentation von Henney, wonach der 1,50 Meter lange Alligator ihm dabei helfe, mit seinen Depressionen klarzukommen, verfing bei den Ordnern offensichtlich nicht. In den Regeln des Stadions heißt es, dass Blindenhunde und ähnliche Assistenztiere sowie Assistenztiere in Ausbildung bei den Veranstaltungen zugelassen sind. Andere Tiere müssten draußen bleiben.

Dabei gibt es auch durchaus ungewöhnliche tierische emotionale Stützen. Das können neben felligen Arten wie Kaninchen oder Meerschweinchen auch Pfau oder Affen sein. Doch nicht alle werden überall anerkannt.

Therapietier gegen Depressionen

Joie Henney und Wally gehen seit 2015 zusammen durchs Leben. Damals, als das Reptil ein Jahr alt war, adoptierte Henney den Alligator. Sein Arzt habe ihn dabei unterstützt, Wally als emotional support animal zu sich zu holen, nachdem er abgelehnt hatte, Medikamente gegen seine anhaltenden Depressionen zu nehmen, erzählte Henney dem regionalen Portal Philly.com.

Der Alligator hat sogar einen eigenen TikTok-Auftritt mit mehr als 100.000 Followern. Dort sieht man in vielen Videos, wie er verschiedene Menschen umarmt – laut Besitzer Henney seine Spezialität: "Wenn ich mich einsam fühle, kommt er zu mir und gibt mir eine Umarmung. Er gibt mir das Gefühl, geliebt zu sein."

