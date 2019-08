Rund 44.000 Soldaten und mehrere Löschflugzeuge sind am Samstag auf Anordnung der brasilianischen Regierung von Brasilia aus zu den Waldbränden im Amazonasgebiet aufgebrochen. Sechs brasilianische Bundesstaaten hatten um Hilfe gebeten im Kampf gegen die Feuer. Betroffenheit über die Situation in Brasilien war auch von prominenter Seite am Samstag in den USA zu vernehmen. Die weltbekannte Schauspielerin Angelina Jolie äußerte sich im Rahmen einer Veranstaltung im kalifornischen Anaheim am Samstag besorgt: "Das ist echt hart, denn wir sind uns alle der Bedeutung des Regenwaldes bewusst und der Notwendigkeit ihn zu schützen. Schon mit 6 Jahren habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und nun ist es passiert. Wir waren nicht in der Lage, es zu stoppen und den Menschen weltweit den Wert klar zu machen. Es geht darum, dass dort unser Sauerstoff entsteht und unsere Zukunft wichtiger ist als wirtschaftliche Interessen. Es ist absurd, dass wir uns in dieser Lebenslage befinden und es ist besorgniserregend." Nach brasilianischen Behördenangaben gab es seit Jahresbeginn mehr als 76.000 Waldbrände. Zurzeit sollen Medienangaben zufolge rund 1500 Feuer wüten und dabei soll es sich um die schwersten Waldbrände seit Jahren handeln. Auch auf G7-Gipfel in Biarritz soll über die aktuelle Situation gesprochen werden. Gastgeber Frankreich drohte bereits mit einer Blockade des EU-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wenn Brasilien den Regenwald im Amazonasgebiet nicht besser schützt.