"Nein." Das ist die einzige Antwort, die Adam Gonzales geben kann. Es ist ein Morgen im September 2016, als eine Fremde sein Schlafzimmer betritt und ihn mit Fragen löchert. "Weißt du, wo du bist? Weißt du, welches Jahr es ist? Weißt du, wie ich heiße?", will die Frau im Schlafanzug wissen. "Nein", antwortet der 40-Jährige, während er verdutzt im Bett liegt.



Die Fremde lässt nicht locker. Ob er denn wisse, dass sie drei gemeinsame Kinder hätten und verheiratet seien? Auch mit dieser Information kann Adam nichts anfangen - und beginnt zu weinen. Die vermeintlich fremde Frau ist seine Frau, Raquel Gonzales. Doch Adam will an diesem Morgen nur eines von ihr wissen: "Wo sind mein Pass und mein Telefon?" Es ist der Beginn einer viel komplizierteren Suche: nach seiner Erinnerung; nach sich selbst. Der britischen BBC haben Adam und Raquel Gonzales nun ihre unglaubliche Geschicht erzählt.

Episode 1: Das Vergessen

"Wo sind meine Anzüge?", fragt Adam an jenem Morgen in seinen Kleiderschrank hinein. Die Fremde, seine Frau Raquel, winkt ab: Er habe keine Anzüge, da er Personal Trainer sei. Sie will mit ihm ins Krankenhaus, so schnell wie möglich: Raquel hat die Befürchtung, dass ihr Mann einen Hirnschaden hat. Schon wieder. Aber sie ist geduldig mit ihm. Raquel weiß, dass Adam schon einmal seine Erinnerungen verloren hat. Wie könnte sie das vergessen.

Das war fünf Jahre zuvor, im Jahr 2011. Der damals 35-Jährige arbeitete als Telekommunikations-Manager, war Vater von zwei Kindern und hatte sich gerade von seiner ersten Ehefrau getrennt und eine neue Beziehung begonnen. Die beinahe in einer Tragödie endete: Seine neue Freundin missbrauchte ihn und versuchte schließlich, ihn mit einem Kabel zu erwürgen. Auf dem Weg ins Krankenhaus stoppte sein Herz drei Mal, jedes Mal wurde er von den Sanitätern wiederbelebt. Schließlich lag er vier Monate lang in einem Koma, sein Gehirn hat durch den Mordversuch offenbar schwere Blessuren erlitten. "Als ich aufwachte," so Adam zur BBC, "wusste ich nicht wer ich bin - und ich wusste nicht, dass ich verheiratet und geschieden war und zwei Kinder habe." Er verbrachte ein Jahr lang im Krankenhaus, musste wieder lernen zu laufen und zu sprechen. Nur die Erinnerung an sein früheres Leben, vor dem Mordversuch, sollte nicht wiederkehren.

"Wie kann ein Vater seine Kinder vergessen?", wundert sich Adam noch heute über diese Episode in seinem Leben. Denn: Sein früheres Leben ist verbrieft, allein durch zahlreiche Fotos und Dokumente. Aber die Erinnerung daran ist einfach nicht mehr da. Er braucht einen Neustart, zieht um und wird Personal Trainer.

Der bittersüße Neuanfang nach seinem ersten Gedächtnisverlust folgt ein Jahr später, im Jahr 2012. Er lernt Raquel beim Online-Dating kennen. Der Start ist holprig: Adam lässt sie beim ersten Date rund eine Stunde lang warten - er sitzt im falschen Restaurant. "Er hat sich abermals entschuldigt und ich sagte: 'Kein Problem, jeder macht mal einen Fehler", erinnert sich Raquel. Und: er war süß.

Nach einigen Monaten ziehen Raquel und Adam zusammen und heiraten. Sie sind nun eine Patchwork-Familie, auch Raquel hat Kinder. Adam hat ein neues Leben begonnen. Bis er im September 2016, an jenem Morgen, erneut vor dieser Herausforderung steht.

Episode 2: Das Vertrauen

September 2016, Adam liegt im Krankenhaus. Die Ärzte versuchen herauszufinden, was ihm fehlt. Und Adam, wer Raquel ist. Er ruft die einzige Person an, von der er sicher weiß, dass er ihr vertrauen kann: seine Mutter. "Sie liebt dich. Du hast meinen Segen", sagt sie.



Obwohl sie eigentlich seit Jahren zusammen sind, daten sich Adam und Raquel wieder. Sie lernen sich im Krankenhaus noch einmal kennen, treffen sich in ruhigeren Ecken, unterhalten sich über die Cafeteria und Grill-Sandwiches. "Es hatte etwas Aufregendes und Mysteriöses, diese herzliche Frau kennenzulernen", erinnert sich Adam gegenüber der BBC. Natürlich gab es auch komische Momente: "Er fragte mich: 'Hast du unsere Heiratsurkunde?'", so Raquel. Hatte sie, da sie einige Behördengänge machen musste - sie war gerade dabei, Adams Nachnamen anzunehmen. Sie zog das Papier aus der Tasche und Adam musste lachen. Das Lachen verging Raquel in anderen Momenten. Wenn Adam Dinge sagte, wie: "Ich fühle mich von dir nicht angezogen." Wie kann man jemanden lieben, der einen offenbar nicht liebt, obwohl er einst geliebt hat? Beziehungsstatus: kompliziert.



Aber Raquel gibt nicht auf. Sie bringt ihrem Ehemann das Kochen bei, ihre Kinder versuchen Adams Erinnerungen zu wecken, indem sie mit ihm Sport machen - immerhin war oder ist er ja Personal Trainer. Es nützt alles nichts. Außer, immerhin: "Ich habe 'Quality Time' mit meinen Kindern verbracht", sagt Adam.

Episode 3: Das Comeback

Drei Monate nach seinem zweiten Blackout, im Dezember 2016, wacht Adam neben Raquel auf. Sie sind Zuhause. Und seine Stimme ist sanft und liebevoll, so wie früher. Wie aus heiterem Himmel entschuldigt er sich bei Raquel - für etwas, das drei Jahre zuvor passiert ist. Damals, als Raquel und er noch nicht verheiratet waren und sich noch kennengelernt haben.

Raquel sieht Adam an und fragt ihn, ob er denn wisse, wer sie ist.

"Wie könnte ich dich jemals vergessen? Du bist meine Raquel", antwortet er.

"Oh Schatz, es gibt so vieles, dass ich dir sagen muss", sagt Raquel.



In der Tat ist viel aufzuarbeiten: Adam kann sich mittlerweile wieder an (fast) alles erinnern, nur die letzten drei Jahre fehlen ihm noch - und nicht mehr ein ganzes Leben. Die Ärzte konnten nach zahlreichen Tests nicht feststellen, was Adams Amnesie ausgelöst hat. Dem Ehepaar ist es egal: Sie blicken nun gemeinsam in die Zukunft. "Unsere Ehe hat eine neue Ebene erreicht, die vorher nicht da war", glaubt Raquel. "Mein Leben hat sich komplett verändert, es war wunderschönes Desaster."