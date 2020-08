Der gewaltsame Tod von George Floyd löste in den USA schwere Proteste aus. In diesem Zuge geriet die Polizei wegen ihres harten Vorgehens in massive Kritik. Amnesty International spricht in einer Studie von "schweren Menschenrechtsverletzungen".

Bei ihren Einsätzen gegen Anti-Rassismus-Demonstranten hat die US-Polizei nach einem Bericht von Amnesty International in den vergangenen Monaten schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Die Sicherheitskräfte hätten wiederholt körperliche Gewalt, chemische Reizstoffe wie Tränengas und Pfefferspray sowie Geschosse eingesetzt, um friedliche Proteste aufzulösen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

Die jüngsten Ereignisse hätten Bedenken hinsichtlich "des Rechts auf Leben, der Sicherheit von Personen, dem gleichen Schutz vor dem Gesetz" sowie der freien Meinungsäußerung und der friedlichen Versammlung geweckt. Die landesweiten Proteste waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai ausgelöst worden.

Amnesty listet 125 voneinander unabhängige Fälle auf

In dem Bericht listet die Menschenrechtsorganisation "unverhältnismäßige und oft exzessive Gewalt" in 40 US-Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington auf – insgesamt 125 voneinander unabhängige Fälle. Opfer von Schlägen, Tränengas und dem "wahllosen" Abfeuern zum Beispiel von Gummigeschossen seien nicht nur Demonstranten geworden, sondern auch Rettungskräfte und Journalisten.

Die Organisation forderte ein härteres Vorgehen gegen gewalttätige Polizisten, auch hochrangige Beamte. Alle müssten in Straf- oder Disziplinarverfahren zur Rechenschaft gezogen werden. "Der Einsatz von Bundestruppen wie zuletzt in Portland kann keine Lösung sein", sagte Expertin Katharina Masoud von der deutschen Amnesty-Sektion. "Der Ansatz der Polizeiarbeit bei Protesten muss sich grundlegend ändern - sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene."

Sehen Sie im Video: Bundespolizisten und Demonstranten liefern sich heftige Auseinandersetzungen in Portland. Am Freitag Abend hat sich die Konfrontation zwischen Bundespolizisten und Teilnehmern einer Black Lives Matter Demonstration in Portland fortgesetzt. Seit Wochen kommt es immer wieder zu Kundgebungen, häufig abends und nachts. Dabei setzten Bundespolizisten wiederholt Tränengas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Schon Donnerstagabend hatten sich Tausende Menschen vor dem Justizgebäude der Stadt versammelt. In dem Gebäude sind die Bundespolizisten untergebracht, die Präsident Donald Trump Anfang Juli gegen den Willen von Portlands Bürgermeister Ted Wheeler geschickt hat. Inzwischen hat das US-Justizministerium allerdings interne Ermittlungen zu Vorwürfen einer übermäßigen Gewaltanwendung der Bundesbeamten angekündigt. Demokratische Abgeordnete verlangen zudem Ermittlungen dazu, ob der Einsatz von Bundesbeamten verfassungskonform war oder nicht. Trump hatte eine Entsendung von Bundespolizisten auch in andere Großstädte angekündigt. Er begründet dies mit der Notwendigkeit, gegen eine Gewaltwelle vorzugehen. Mehr

Amnesty zufolge werden pro Jahr in den USA mehr als 1000 Menschen von der Polizei getötet. Da die Regierung keine Daten dazu erhebe, sei die genaue Zahl unbekannt. Aus Statistiken geht hervor, dass unverhältnismäßig viele Schwarze unter den Todesopfern sind.

Ausschreitungen nach Tod von George Floyd

Der unbewaffnete Floyd war am 25. Mai in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Die Polizisten hielten ihn auf der Straße brutal am Boden. Ein weißer Beamter drückte ihm sein Knie rund acht Minuten lang in den Hals. Sein Tod führte zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus, die nach anfänglichen Ausschreitungen größtenteils friedlich abliefen.

Immer wieder kam es zu Einsätzen von Sicherheitskräften, die als unverhältnismäßig kritisiert wurden - so bei der gewaltsamen Räumung eines Platzes vor dem Weißen Haus, in dessen Nähe Präsident Donald Trump kurze Zeit später mit einer Bibel vor einer Kirche posierte, oder bei Einsätzen von Bundesbeamten in Portland (Oregon).