Erneutes Drama mit einem Kraftwagen: Im kanadischen Toronto ist ein Kleinlaster in einem belebten Stadtviertel in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Mindestens zehn Menschen seien getötet und 15 weitere verletzt worden, teilte die Polizei am Montag Ortzseit mit. Der Fahrer sei festgenommen worden und werde verhört. Ob der 25-Jährige den Transporter absichtlich in die Menge steuerte, war zunächst unklar. Ein Augenzeuge sagte: O-Ton: "Er fuhr einfach auf den Bürgersteig. Er begann einfach, jeden dort zu treffen. Oh Mann! Er fuhr jede einzelne Person auf dem Bürgersteig an, Jedem, der in der Nähe war, schien er treffen zu wollen. Die Bushaltestelle - alles ging zu Bruch. Da war eine Frau, die sah ich gerade. Ich hielt an und ich schaute, und als ich es dann nochmal versuchte, sah ich alle zerstört, einen nach dem anderen." Der Festgenommene wird laut Medienberichten mit keiner organisierten militanten Gruppe in Verbindung gebracht. Zuvor hatte es in US-Sicherheitskreisen geheißen, ein terroristischer Hintergrund sei sehr wahrscheinlich. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in einem Stadtteil mit vielen Geschäften und Restaurants. Der Transporter, ein Mietwagen, raste über einen Gehweg, auf dem bei sonnigem Wetter viele Fußgänger unterwegs waren.