Lehrer Jason Seaman wird als Held gefeiert. Als ein bewaffneter Schüler seinen Klassenraum betritt und das Feuer eröffnet, stürzt sich der 29-Jährige auf ihn. Seaman erleidet drei Schussverletzungen – doch es gelingt ihm den Schützen zu stoppen. Jetzt äußert er sich erstmals öffentlich zu dem Vorfall.

"Als jemand, der nicht auf Aufmerksamkeit aus ist, fühle ich mich mit der Situation, in der ich mich befinde, nicht ganz wohl. Ich will deutlich machen, dass mein Verhalten an dem Tag, in dieser Situation, für mich das einzig akzeptable Verhalten war. Meine Schüler und ihr Wohlergehen liegen mir sehr am Herzen – deshalb habe ich mich so verhalten."

Während des Vorfalls in Noblesville im US-Bundesstaat Indiana wird auch eine Schülerin angeschossen. Das Mädchen wird im kritischen Zustand in die Notaufnahme gebracht.

"Ich kann nicht genug betonen, wie stolz ich auf Ella bin. Das sollten wir alle sein. Ihr Mut und ihre Stärke, in diesem jungen Alter, sind bemerkenswert. Wir sollten alle an sie denken, während sie sich erholt."

Der Angriff auf die Schule in Noblesville setzt einen traurigen Trend fort: 2018 kam es bereits zu 23 Schießereien an amerikanischen Schulen.