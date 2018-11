Der Stamm der Sentinelesen steht unter dem Schutz des indischen Gesetzes, das Volk will keinen Kontakt zur Außenwelt, die Insel, auf der es lebt, ist daher für Besucher gesperrt. Der indigene Stamm besteht aus weniger als 50 Menschen, der indische Zensus zählte 2011 lediglich 15, zwölf Männer und drei Frauen. Nun gab es einen Mordfall auf der Nordinsel der Andamen.

Nach Angaben von "India Today" hat sich ein 27-jähriger Amerikaner namens John Allen Chau von einem Fischer an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu der Insel bringen lassen. Er soll den innigen Wunsch gehabt haben, die Sentinelesen kennenzulernen. Der Mann sei Missionar und habe dem indigenen Volk das Christentum näherbringen wollen, beruft sich die Nachrichtenseite auf die Berichterstattung örtlicher Medien. Er sei dorthin gereist, um zu predigen. Das Besuchsverbot des geschützten Stammes hat er ignoriert.

Das Volk lehnt jeden Kontakt energisch ab

Der Mord wurde am Abend des 20. November gemeldet. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei der Amerikaner von dem von der Außenwelt isoliert lebenden Stamm getötet worden. Die Sentinelesen sind ein Volk von Jägern und Sammlern, das ohne Geld auskommt. Die indische Polizei beginnt mit Ermittlungen. Eine Sprecherin des US-amerikanischen Konsilats in Indien habe per Mail mitgeteilt, dass es Meldungen über einen Amerikaner gegeben hätte, der entlang der Andamen und Nikobaren unterwegs sei.

Chau hatte ein Dinghy gemietet und war von sieben Fischern am 16. November in die Nähe der geschützten Insel gebracht worden. Dann sei er in ein Kanu umgestiegen. Die Fischer haben auf ihrem Rückweg am Tag darauf seinen Leichnam entdeckt, der aber nicht geborgen wurde. Die Fischer sind verhaftet worden, weil sie den Schutz der Insel missachtet haben. Die Sentinelesen können nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Das Volk hat mehrfach deutlich gemacht, dass es keinen Kontakt zur Außenwelt will. Bei einem Tsunami 2004 etwa, haben die Stammesmitglieder auf Hubschrauber der indischen Küstenwache mit Pfeilen geschossen.

Quellen: "India Today" / Reuters