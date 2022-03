Yves Bisson ist nach eigenen Angaben ein erfahrener Angler. Sein neuester Fang erstaunte aber selbst ihn: Ihm ging ein uralter und enorm großer Stör ins Netz.

Angel-Guide Yves Bisson war sichtlich erstaunt, als er im Fraser River in der Provinz British Columbia bemerkte, was er am anderen Ende seiner Angel gefangen hatte. Der Stör, der sich langsam aus der Wasseroberfläche erhob, wurde immer länger und länger. Am Ende war das Tier mehrere Meter lang, hunderte Kilo schwer und damit trotz seiner beachtlichen Fischfang-Karriere Bissons neuer Rekord-Fang.

Bisson schätzt den Stör auf ungefähr 600 Pfund und 10,6 Fuß Länge, was einem Maß von 3,20 Metern und einem Gewicht von ca. 270 Kilo entspricht. Kein Wunder also, dass der Fang auch für den erfahrenen Angler eine Ausnahmeerscheinung war: "Ich habe schon über 22.000 Störe gefangen, aber an diesen hier werde ich mich erinnern", verriet Bisson in einem Interview.

Riesiger Stör gefangen: Angler schätzt ihn auf mehr als 100 Jahre

Besonders erstaunt war Bisson auch darüber, dass der riesige Fisch anscheinend noch nie zuvor gefangen wurde, denn anhand der Größe des Tiers schätzt er den Stör auf ein Alter von über 100 Jahren. "Wir alle waren erstaunt darüber, dass der Fisch keine Markierung hatte und vermutlich noch nie gefangen worden ist."

Wer sich nun Sorgen um das seltene und uralte Tier macht, kann beruhigt aufatmen: Auf dem Esstisch landet der Mega-Methusalem nicht. Wie alle Weißen Störe ist auch der er in British Columbia streng geschützt. Wenn ein Angler wie Bisson einen der geschützten Tiere fängt, muss er ihn daher wieder freilassen. Auch für den Rekord-Stör aus dem Fraser River ging es daher nach wenigen Augenblicken wieder zurück in den Fluss. Nur eins ließ sich Bisson nicht nehmen: Sein Fang ist nun offiziell markiert.

