STORY: Discovery Bay, Antarktis: Eiskalter Rekord. Barbara Hernandez unterwegs im antarktischen Meer. Die "Eis-Meerjungfrau" schwimmt ohne Neopren-Schutz. Mehr als 2,5 Kilometer in 2.2 °C kaltem Wasser. "Die Regeneration war ziemlich kompliziert, ich war stark unterkühlt und hatte eine Körpertemperatur von 27 °C. Um unter diesen Bedingungen zu schwimmen, muss man sehr gut vorbereitet sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wir haben drei Jahre lang sehr hart gearbeitet, um diese Strecke schwimmen zu können." Die Chilenin will damit auf den Klimawandel aufmerksam machen Ihr Rekord muss nun noch geprüft werden.

