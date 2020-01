1974 entschloss sich ein Soldat der US Air Force zu einem Kauf, der ihn 46 Jahre später aus den Socken haute. Für 375,97 Dollar kaufte er sich damals eine Rolex, mit der er eigentlich tauchen gehen wollte. Das Stück kostete ihn fast ein ganzes Monatsgehalt, obwohl er einen Rabatt von zehn Prozent aushandeln konnte. Doch zum Tauchen war die Rolex Oyster Cosmograph ihm am Ende doch zu schade. Er deponierte sie in einem Safe und holte sie nur zum Entstauben heraus.

Bis er auf die Idee kam, den Wert seiner Uhr schätzen zu lassen. Der Veteran packte die Rolex ein und wandte sich an die Experten der TV-Sendung "Antiques Roadshow". In der US-amerikanischen Version von "Bares oder Rares" reisen Antiquitätenexperten durch das ganze Land, um Gegenstände von Privatpersonen zu identifizieren und monetär zu bewerten.

Als der Gutachter Peter Planes die Uhr schließlich in den Händen hält, kann er seine Begeisterung nicht verbergen. Die Uhr ist nicht nur in einwandfreiem Zustand, der Veteran hat auch die Garantiepapiere, die Original-Rolex-Broschüre für den Cosmographen, zwei Quittungen und die beiden Originalverpackungen, in denen die Rolex geliefert wurde, aufbewahrt.

Bis zu 700.000 Dollar wert

"Es ist ein absolut fabelhafter Fund. Es ist eines der seltensten Paul-Newman-Modelle. Und in einem besseren Zustand gibt es wohl kein anderes Exemplar auf der Welt", schwärmt er. Bei Sammlern wäre die Uhr sehr beliebt, weil Paul Newman sie 1969 im Film "Winning" getragen habe.

Bei einer Aktion würde solch ein Exemplar an die 400.000 Dollar einbringen, verkündet der Experte. Als der Veteran diese Summe hört, fällt er glatt von den Füßen. Zum Glück währt der Schock nicht lange und der Mann ist nach wenigen Augenblicken wieder auf den Beinen.

Aber die Überraschung wird noch größer. Weil die Uhr in solch einem guten Zustand und so selten ist, würde sie heute zwischen 500.000 und 700.000 Dollar wert sein, so der Experte.

Bei dieser Nachricht kann der Rentner nur noch ungläubig auf seine Uhr starren. Der Kauf vor 46 Jahren hat sich mehr als gelohnt.