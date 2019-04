Bei einem antisemitischen Angriff in einer Synagoge in der Nähe von San Diego sind am Samstag nach Angaben der US-Behörden eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen 19-jährigen Mann, der mit einer Art Sturmgewehr bewaffnet gewesen sei, erklärte die Polizei. Er habe das Feuer in der Synagoge eröffnet, sei dann mit dem Auto vom Tatort geflohen und wenig später festgenommen worden, als er angehalten und sich ergeben habe. Die Ermittler untersuchten ein Manifest, das der Täter offenbar in den sozialen Medien hinterließ, sagte der Bezirkssheriff Bill Gore. Der Verdächtige habe gegen Mittag die Synagoge betreten und das Feuer eröffnet. Vier Menschen in der Synagoge in dem Ort Poway seien von Geschossen getroffen worden, sagte Gore. Eine ältere Frau unter ihnen sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die übrigen Opfer, zwei erwachsene Männer und eine Heranwachsende, seien in stabiler Verfassung. Einer der Verletzten ist nach Angaben der Behörden der Rabbi der Gemeinde. Als er auf der Flucht gewesen sei, habe ein Beamter auf ihn geschossen, offenbar aber nur sein Auto getroffen. Kurze Zeit später habe sich der 19-Jährige ergeben. Der Angriff ereignete sich exakt sechs Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh, bei dem elf Menschen getötet wurden. Juden in aller Welt feierten am Samstag den Abschluss des Pessach-Festes. US-Präsident Donald Trump sprach den Opfern in Poway sein Mitgefühl aus. Die Tat sehe nach einem Hassverbrechen aus, erklärte er. Der 19 Jährige habe bisher keine Probleme mit der Polizei gehabt, laut der Polizei werde jedoch geprüft, ob er in einen Brandanschlag verwickelt sei, der vor einem Monat auf eine nahe gelegene Moschee verübt wurde.