Das Großaquarium Aquadom in Berlin ist geplatzt.





Berichten zufolge sind dabei zwei Personen verletzt worden – und 1500 tropische Fische sind verendet. (Quelle: morgenpost.de)





Doch welche Tiere befanden sich eigentlich im größten freistehenden zylindrischen Aquarium der Welt?





Insgesamt beherbergte das Aquarium circa 80 verschiedene Arten.





Ein Einblick in die Artenvielfalt der verendeten Meeresbewohner:





Auf der Webseite des Aquariums wird damit geworben, dass man „Nemo“ und „Dorie“ aus dem Animationsfilm „Findet Nemo“ sehen könne. Dabei handelt es sich um Echte Clownfische und Paletten-Doktorfische.





Auch Langflossen-Fledermausfische gab es in dem Korallenriff zu bewundern. Die diskusförmigen Tiere leben in Gruppen von bis zu 100 Exemplaren.





Silberflossenblätter tummelten sich ebenfalls in der Touristenattraktion. Weibchen und Männchen sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden.





Drückerfische wie der Rotzahn-Drückerfisch waren auch im Tropenaquarium zu Hause. Zur Fortpflanzung scharen sich bis zu zehn Weibchen um ein Männchen, das im Anschluss den gemeinsamen Laich bis zum Schlupf der Fischlarven bewacht.





All diese Fische sollen das Aquadom-Unglück nicht überlebt haben.

