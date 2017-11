Beten für das Überleben ihrer Lieben, mehr bleibt ihnen im Moment nicht übrig. Nach dem Verschwinden des U-Boots ARA San Juan haben sich Angehörige der Besatzung am Mittwoch erneut vor dem Stützpunkt der argentinischen Marine in Mar del Plata eingefunden. "Die Kraft des Gebetes ist groß. Es ist das mindeste, was wir tun können. Wir gehen später wieder nach hause, aber die Familien der Seeleute werden den Horizont absuchen, bis ihre Lieben wieder zurückkehren. Wir wollen ihnen heute unsere Zeit schenken und als eine Familie zusammenstehen. So warten wir mit Gott auf die geliebten Menschen." Die Angehörigen waren gekommen, um sich über die jüngsten Entwicklungen zu informieren. In der Hauptstadt Buenos Aires sprach Marinesprecher Enrique Balbi mit Medienvertretern: "Nach einer umfassenden Analyse, die in den USA angestellt wurde, haben wir heute offizielle Informationen erhalten, die besagen, dass die am 15. November aufgefangenen Signale mit dem Einsatzgebiet und der zuletzt registrierten Position des U-Bootes übereinstimmen. Das gilt vor allem für eine hydroakustische Anomalie, die mit der letzten Position des Schiffes um 7:30 übereinstimmt, die wir durch einen Anruf per Satellitentelefon feststellen konnten. Das Schiff befand sich da rund 48 Kilometer nördlich der Stadt Mar del Plata." Das in Emden gebaute U-Boot war unter ungeklärten Umständen vor der argentinischen Küste verschwunden. An Bord sind 44 Menschen. Zuletzt war die Suche nach dem Boot noch ausgeweitet worden. An der Aktion beteiligten sich Flugzeuge und Schiffe aus mehreren Staaten.