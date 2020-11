Ein Taschendieb in Argentinien sah in einer MMA-Kämpferin ein leichtes Opfer. Diese erteilte ihm eine Lektion, die er wohl nicht vergessen wird (Archivbild).

Ein Handydieb hielt eine 1,50-Meter-Frau wohl für ein einfaches Opfer – dass diese eine Mixed-Martial-Arts-Kämpferin ist, wusste er nicht. Die Argentinierin erteilte dem Mann eine drastische Lektion.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Brisa, 20, aus Argentinien muss wie ein leichtes Opfer gewirkt haben, als sie sich nach Feierabend auf den Heimweg machte. Ein Taschendieb entriss der jungen Frau das Handy. Dass das keine gute Idee war, merkte er erst, als es schon zu spät war. Denn Brisa aus Mar del Plata ist eine MMA-Kämpferin (Mixed Martial Arts).

„Du H***nsohn, such dir einen Job"

Die etwa 1,50 Meter große Frau nahm sofort die Verfolgung auf. Eine Arbeitskollegin im Auto kam ihr zu Hilfe, wie argentinische Medien berichten. Am Ende half eine Gruppe Passanten, den Handydieb zu stellen. Brisa war so wütend, dass sie ohne zu zögern auf den deutlich größeren Mann losging.

Passanten filmten, wie sie den bereits blutenden Dieb eisern am Boden festhält, ihn an den Haaren zieht und anschreit: "Du H***nsohn, such dir einen Job! Ich verbringe den ganzen Tag eingeschlossen auf der Arbeit, damit du mich in drei Sekunden beklauen kannst?" Der Mann ist von so viel Gegenwehr völlig überrumpelt und kann sich kaum wehren.

20-Jährige hatte monatelang für ihr Handy gespart

Die 20-Jährige hielt den lädierten Kriminellen so lange fest, bis die Polizei eintraf. Viel zu regeln gab es für die Beamten da schon nicht mehr. Das Handy hatte sich die MMA-Kämpferin längst zurückgeholt.

Nach dem Vorfall erzählte Brisa in Interviews mit argentinischen Medien, dass sie so wütend reagiert habe, weil sie monatelang gearbeitet und gespart hatte, bis sie sich ein neues Handy leisten konnte. Wegen der Pandemie sei auch ihr Gehalt gekürzt worden. Da wollte sie sich nicht einfach so bestehlen lassen.

Brisa wollte dem Dieb eine Lektion erteilen

Brisa hofft nun, dass der Dieb seine Lektion gelernt hat und nie wieder versucht, jemanden zu beklauen, sagte sie der Zeitung "El Sol". Sie wünsche sich, dass das, was sie erleben musste, niemand anderem widerfährt. Sie hatte Glück und konnte sich dank ihrer Kampfkunstausbildung zur Wehr setzen. Und sie würde es notfalls auch wieder tun.

2019 machte ein ähnlicher Fall aus Brasilien Schlagzeilen. Auch dort hatte ein Krimineller versucht, einer Kampfsportlerin, das Handy abzunehmen, weil er nicht mit Gegenwehr gerechnet hatte. Die Sache ging nicht gut aus – für den Handydieb.