In den Schnorchel des vermissten argentinischen U-Boots trat offenbar Wasser ein und verursachte einen Kurzschluss im Batteriesystem, bevor die San Juan am 15. November verschwand. Das teilte die argentinische Marine am Montag mit. Unterdessen suchen noch immer Rettungsschiffe aus mehreren Staaten nach dem U-Boot. Der Sprecher der Marine Enrique Balbi. "Die Besatzung der Robinson-Korvette kurz ist davor, in Comodoro Rivadavia einzulaufen, um an Bord des russischen Tauchboots zu gehen, das vor einigen Tagen eintraf. Sobald sie an Bord sind, können die Segel gesetzt werden, sofern die Wetterbedingungen es zulassen." An Bord des in Emden gebauten U-Boots befanden sich 44 Besatzungsmitglieder. Es ist vermutlich auf Grund gegangen.