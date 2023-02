Die Asiatische Hornisse ist eigentlich im südlichen China heimisch. Doch mit dem internationalen Warenverkehr kam das Insekt auch nach Deutschland – und ernährt sich unter anderem von Honigbienen.

Die Asiatische Hornisse macht dem Imkerverband Rheinland-Pfalz Sorgen. Die Organisation ist beunruhigt über die wachsende Verbreitung der Insekten. Seit Herbst gebe es "stellenweise massiven Beflug durch die invasive Art, die mit Vorliebe Honigbienen verspeist", sagte der Vorsitzende Thomas Hock. "Erste Imker beklagen den Verlust ganzer Völker." Die Imker hoffen auf Unterstützung des Landes bei der Eindämmung der Art.

Die Situation habe sich im vergangenen Jahr dramatisch verändert, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Mainz. In Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium sei eine Task Force zu Asiatischen Hornissen geplant. Zu einem Strategieplan soll auch die Entwicklung und Erprobung von Drohnen gehören, die die Hornissen auffinden und bekämpfen sollen.

Asiatische Hornisse kommt eigentlich aus Südchina

Auf einer Konferenz des Imkerverbands in Neustadt an der Weinstraße wurden schon Anfang Februar Informationen über die Asiatischen Hornissen zusammengetragen. Vespa velutina, wie die Art wissenschaftlich heißt, ist im südlichen China zuhause und gelangte vermutlich über den Transport von Waren nach Europa. Im Jahr 2004 trat sie in Frankreich das erste Mal auf. Inzwischen gibt es Nachweise in Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden. In Deutschland wurde die Asiatische Hornisse erstmals 2014 in Waghäusel nördlich von Karlsruhe nachgewiesen.

Im vergangenen Jahr sei sie in Worms vor Schulen und auf Spielplätzen gesichtet worden, sagte Hock. Einzelne Kolonien seien auch aus Frankenthal und Hauenstein in der Südwestpfalz gemeldet worden. Der nördlichste Fund in Rheinland-Pfalz wurde bei Osthofen registriert

"Sie kann fliegen wie eine Libelle", sagte Hock. In der Luft stehend belagere sie das Flugloch von Bienenstöcken. "Das kann so massiv, sein, dass Bienen den Stock nicht mehr verlassen." Als "generalistischer Beutegreifer" fresse die Asiatische Hornisse auch Wespen, Hummeln oder Wildbienen. Zu ihrer Nahrung gehören ebenso Birnen, Äpfel oder Trauben.

Nester mit Tausenden Individuen und Hunderten Königinnen

"Die Art hat ein extrem hohes Verbreitungspotenzial", so Hock. Die Asiatische Hornisse baut zwei Nester, erst ein Primärnest im Frühling in niedriger Höhe. Von dort aus zieht das Volk in ein in einem hohen Baum angelegten Sekundärnest, das so groß wie ein Fußball ist und bis zu 5000 Hornissen beherbergt, darunter einige hundert Königinnen.

Die Schwierigkeit beim Kampf gegen die neuartige Hornissen-Art fange damit an, die Sekundärnester zu entdecken, erklärte Hock. Er hofft auf den Einsatz von Drohnen, mit denen die Nester von oben aufgefunden werden könnten. "Dann könnte das Flugloch verschlossen und das Volk unschädlich gemacht werden." Da Vespa velutina auf der EU-Liste der invasiven Arten stehe, müsse sie von den Behörden bekämpft werden, sobald ein Nest entdeckt sei.

