Astro-Alex, wie der deutsche Astronaut Alexander Gerst auch genannt wird, ist nach rund einem halben Jahr an Bord der Internationalen Raumstation am Donnerstag wieder heil auf der Erde gelandet. "Ich freue mich darauf, heimzufahren, meine Familie zu sehen und mit ihnen Weihnachten zu verbringen." An Bord einer Sojus-Kapsel hatte er etwa dreieinhalb Stunden zuvor von der ISS abgelegt, wo er zuletzt auch der erste deutsche Kommandant der Raumstation gewesen war. Neben Gerst waren noch eine amerikanische Astronautin und ein russischer Kosmonaut bei dem Rückflug aus dem All zur Erde mit dabei. Die Landung fand in der kasachischen Steppe statt. Der 42-jährige Alexander Gerst wird am Donnerstagabend noch am Flughafen Köln/Bonn erwartet.