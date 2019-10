Wie kann ich mich im Laufe des Schuljahres noch vom Religionsunterricht abmelden? (Österreich)

Also in Österreich ist es möglich in der erste Schulwoche zu entscheiden ob man am Religonsunterricht teilnimmt oder nicht. Ich habe mich dafür angemeldet und bereue es jetzt weil die Religionsstunde die letzte Stunde am Freitags ist. Wir hatten in der ersten Schulwoche noch keinen Stundenplan. Und ich habe auch mit meinem Klassenvorstand geredet und er hat mir gesagt , eine Abmeldung vom Religionsunterricht sei nicht möglich. Meine Frage lautet, ob es eine Art Hintertür gibt, ob ich irgendwas machen kann, damit der Religionsunterricht doch nicht verpflichtend für mich ist.