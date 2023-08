Der britische Sender BBC hat Dokumente veröffentlicht, die Chat-Nachrichten aus Andrew-Tates Online-Netzwerk "War Room" zeigen sollen. Darin geben Männer Anleitungen, wie man Frauen so lange erniedrigt, bis sie für sie Sexarbeit leisten.

Andrew Tate ist für seine frauenverachtenden Ansichten bekannt, die er jahrelang ungefiltert im Internet verbreitete. Inzwischen steht ihm ein Prozess bevor, unter anderem wegen Menschenhandels und Vergewaltigung. Der britische Rundfunksender BBC hat nun Chat-Protokolle veröffentlicht, die gewaltvolle Methodiken beinhalten, wie man Frauen zur Sexarbeit nötigen kann. Die Dokumente sollen Nachrichten aus dem Online-Netwerk "War Room" zeigen, welches von Andrew Tate gegründet wurde.

Nach eigenen Angaben sei das Netzwerk für "mächtige Männer und jene, die von ihnen lernen möchten". Der "War Room" bewerbe Selbstdisziplin, Motivation und die Bildung von Selbstbewusstsein. Fotos auf der Website des "War Rooms" zeigen Gruppen von Männern in Bars und auf großen Yachten. Die meisten Männer sind verpixelt, doch einer von ihnen zeigt sein Gesicht immer auf den Fotos – und das ist Tate selbst. Eine Mitgliedschaft im Netzwerk kostet jährlich 8000 US-Dollar.

Die Realität scheint anders: Die veröffentlichten Nachrichten sollen zeigen, dass Tates "War Room" Männern einen "PhD" einbringen soll. In diesem Kontext steht die Abkürzung jedoch nicht für den akademischen Abschluss, sondern für "Pimpin‘ Hoes Degree", was übersetzt so viel bedeutet wie "Huren-Zuhälter-Abschluss". Inhalte werden in Chats von so genannten "Generälen" übermittelt.

Andrew Tates Organisation sei ein "Kult"

Die "Generäle" posten im "War Room" Anleitungen, so der Bericht, um Frauen zu verführen, zu manipulieren und sozial zu isolieren, so dass sie irgendwann Sex-Arbeit leisten. Den Profit würden die Männer ihren Opfern größtenteils wegnehmen und sich in die eigene Tasche stecken. BBC zufolge sei ein User, der in den Chat-Gruppen unter dem Namen "Iggy Semmelweiss" verkehrt, der eigentliche Leiter des Netzwerks. Er selbst nenne sich einen "Zauberer" und gebe die Anleitungen, wie man Frauen zur sexarbeit nötigen kann. Ein Whistleblower, der sich an die "BBC" gewandt haben soll, will zwei Jahre den Vertrieb und das Marketing für die Tate-Brüder geleitet haben. Auch er bestätige Semmelweiss als Leiter des "War Rooms" und der Chatgruppen. Seiner Meinung nach sei die Organisation um die beiden rumänischen Brüder ein "Kult", von dem er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.

Der britische Sender zitiert aus Nachrichten, die mutmaßlich aus der Feder von Semmelweiss stammen. Darin gebe er eine genaue Anleitung zur Manipulation der Frauen. Zunächst solle man die Aufmerksamkeit für die Frau reduzieren, um zu sehen, ob sie ihr Interesse verliert. Dann solle man sich mit ihr auf einen Kaffee treffen und herausfinden, ob die Frau bereit ist, den Mann zu bedienen und für den Kaffee zu bezahlen. Dieses Vorgehen werde zu einer Folge von regelmäßigen Schritten, um ihr "gesamtes Sicherheitsnetz aus ihrem Leben zu entfernen". Zuletzt solle die Frau bestraft werden, indem sie sich den Namen des Mannes tättowiert und ihre Heimat verlässt. Die Bestrafung müsse gipfeln im "Web Camming, Strippen, Gang auf den Straßenstrich, der Beschaffung von neuen Frauen und eskalieren, eskalieren, eskalieren."

Opfer der Männer bestätigen Methoden

Journalisten der BBC hätten viele Frauen ausfindig machen können, die den mutmaßlich über 400 Mitgliedern des "War Rooms" zum Opfer gefallen seien. Mit zwei konnten sie sprechen, beide sollen ihnen bestätigt haben, erst das Gefühl gehabt zu haben, mit den Männern in einer romantischen Beziehung gewesen zu sein, bevor sie in die Sexarbeit gedrängt wurden. Diese bekannte Methode der Manipulation nennt man auch "Loverboy-Methode". Sie seien außerdem Gewalt ausgesetzt gewesen und haben "niedere Tätigkeiten" ausführen müssen, um ihre Unterwürfigkeit zu beweisen.

In einem Statement einer Sprecherin von Andrew Tate habe es geheißen, die "BBC" erhebe "nicht nur falsche Anschuldigungen, sondern beleidigt auch die große Gemeinschaft, die Andrew Tate als eine lebensverändernde positive Kraft betrachtet." Die Tate-Brüder, Andrew und Tristan, wurden im Dezember 2022 festgenommen, ihnen steht ein Prozess unter anderem wegen Menschenhandels und Vergewaltigung Rumänien bevor. Seit Anfang August steht Tate nach seinem Aufenthalt in Untersuchungshaft und monatelangem Hausarrest nur noch unter richterlicher Aufsicht.

Quellen: BBC, "The War Room"