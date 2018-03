Drama an der Westküste Australiens: Dort waren am Freitag etwa 150 Grindwale gestrandet. Für die meisten kam jede Hilfe zu spät. Die Tiere lagen an einem Strand in Hamelin Bay etwa 315 Kilometer südlich von Perth. Helfer versuchten 15 noch lebende Tiere zu retten, sagte Pia Courtis von der Wildschutzbehörde: "Unsere größte Sorge ist gerade, dass sie aus dem Wasser sind und Sonnenbrand kriegen. Wir haben sie abgedeckt und halten sie so feucht wie möglich. Wir wollen sie dann mit einem Bagger näher zu einem Bootsanleger bringen. Dann können wir sie hoffentlich wieder als Gruppe ins Wasser bringen." Vor genau neun Jahren - am 23. März 2009 - waren schon einmal 100 Wale in der selben Bucht gestrandet, berichteten lokale Medien. Der Küstenabschnitt liegt an einer Migrationsroute der Grindwale, die alljährlich aus der Antarktis nach Norden schwimmen, um in wärmeren Gewässern ihre Jungen aufzuziehen.