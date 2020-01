Sich die Folgen der Waldbrände aus der Nähe anzusehen, ist für die Bewohner im Süden Australiens keine einfache Aufgabe. Brook Robinson hatte ein Haus in dem Ort Mallacoota. "Man läuft in den Resten seines Hauses rum, und es ist so - oh, das war mein Schlafzimmer, hier waren die Antiquitäten meiner Familie, die Erinnerungen aus der Baby-Zeit meiner Kinder. All das... einfach weg." Im Ort La Conjola erzählt ein Anwohner - "Es ist der absolute Wahnsinn. Einfach furchtbar. Ja, ich bin geblieben und habe gekämpft, aber ich würde jedem sagen, tu das nicht, bleib nicht, geh einfach, raus hier, sobald du das Feuer siehst, hau ab, lass die Feuerwehrmänner das machen - wenn sie können, in den meisten Fällen ging das gar nicht. Das Feuer kam so schnell, es war plötzlich da und der Wind war so stark. Und jetzt guck, nur noch Gras, das Feuer hat nichts übriggelassen." Weiter südlich, in Batemans Bay, konnte Anwohner Ray Webbie sein Haus vor dem Schlimmsten retten. "Als ich mein Haus gesehen habe, musst ich weinen, so froh war ich, dass es noch da war. Ich habe in den Himmel geschaut und gesehen, dass es schwarze Blätter regnete, und habe schnell das Haus vorbereitet." Er verstopfte die Regenrinnen des Hauses und füllte sie mit Wasser, schloss Fenster und Türen und spritzte das Dach mit dem Gartenschlauch ab. Für das kommende Wochenende hat sich Ray Webbie dasselbe vorgenommen, denn aufgrund der vorhergesagten Wetterlage werden weitere Brände erwartet. Die Regierung von New South Wales hat am Donnerstag den Notstand verhängt.