Auf dem Weg zum Einsatz an Silvester trifft eine Feuerwalze den Truck der Feuerwehr in New South Wales, Australien. Nun berichten die Feuerwehrleute aus dem Lkw von diesem kritischen Moment. "Ich war der diensthabende Offizier im Wagen", sagt Captain Kayle Barton. "Wir waren wegen des Überspringen des Feuers alarmiert worden. Zu der Zeit war es ziemlich chaotisch. Wir mussten das Vorbeiziehen der Feuerfront abwarten. Zunächst einmal. Wenn Sie sich gewundert haben, warum wir in einer so abgelegen aussehenden Gegend unterwegs waren: Wir hatten wegen einer dringenden Bitte der freiwilligen Feuerwehr den Auftrag, beim Schutz eines Grundstücks und Hauses zu helfen. Wir sollten die Crew am Ende der Straße finden, uns mit ihr zusammentun und Besitz und Leben schützen. Ein Stück weiter sind wir noch gekommen, dann wurde die Situation schlechter. Die Feuerfront kam plötzlich näher, in weniger als 30 Sekunden. Vielleicht 100 Meter in diese Richtung schlugen die Flammen höher als die Baumwipfel und kamen auf uns zu. Wir haben versucht, unseren Wagen zu wenden und rauszukommen, aber da traf die Front uns schon." Funkverkehr: "Das Feuer kommt, das Feuer kommt. Hört uns jemand auf diesem Kanal? Rot, rot, rot." "Das Feuer kommt. Identifizieren Sie sich und geben Sie ihren roten Alarm durch." Zum Glück haben alle Feuerwehrleute den dramatischen Vorfall unverletzt überlebt.

Schon seit Oktober wüten die Buschbrände auf dem Kontinent, doch nunmehr hat sich die Lage zugespitzt: Allein in New South Wales ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt, fast 1000 Häuser wurden zerstört. Mittlerweile hat sich die Zahl der Menschen, die seit dem Ausbruch der ersten Feuer bei den Bränden starben, landesweit auf 17 erhöht. Dutzende Menschen werden vermisst.