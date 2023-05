Hotels und Lodges in Down Under Außergewöhnliche Unterkünfte in Australien

Kinderspielplatz zum Schlafen: Wo einst Feuerwehrmänner auf den Leiterwagen sprangen, herrscht jetzt Ruhe. In dem alten Gebäude aus dem Jahre 1866 dominiert die Farbe Rot. Das ehemalige Feuerwehrhaus gehört zu den 20 "Bed & Breakfast"-Perlen der Northern Adelaide Heritage Group. Besitzer ist Rodney Twiss (Foto), der seit den 70er Jahren Antiquitäten und alte Häuser sammelt, die er jetzt tageweise an Touristen vermietet. Mehr