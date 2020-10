Sehen Sie im Video: Hai kommt Profi-Surfer bedrohlich nah – Drohne filmt Vorfall. Diese Drohnenaufnahmen aus Australien zeigen, wie sich ein Surfer und ein Hai gefährlich nahe kommen. Der ehemalige Profi-Surfer Matt Wilkinson war mit seinem Surfbrett im Meer vor Sharpes Beach in New South Wales unterwegs, als ein Hai auftauchte. Der Hai kam dicht an das Brett heran, drehte dann aber ab und verschwand. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen eines neuen Programms für Rettungsschwimmer. Es ist darauf ausgerichtet, Haie und andere Meereslebewesen zu überwachen und Strandbesucher zu alarmieren, wenn sie in Gefahr sind. Wilkinson sagte später, er hab nur ein Platschen und ein Geräusch gehört. Er habe aber nichts gesehen. Erst später sei er über die Drohne darüber informiert worden, dass ein gefährlicher Hai in der Gegend sei.

Diese Drohnenaufnahmen aus Australien zeigen, wie sich ein Surfer und ein Hai gefährlich nahe kommen. Der ehemalige Profi-Surfer Matt Wilkinson war mit seinem Surfbrett im Meer vor Sharpes Beach in New South Wales unterwegs, als ein Hai auftauchte. Der Hai kam dicht an das Brett heran, drehte dann aber ab und verschwand. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen eines neuen Programms für Rettungsschwimmer. Es ist darauf ausgerichtet, Haie und andere Meereslebewesen zu überwachen und Strandbesucher zu alarmieren, wenn sie in Gefahr sind. Wilkinson sagte später, er hab nur ein Platschen und ein Geräusch gehört. Er habe aber nichts gesehen. Erst später sei er über die Drohne darüber informiert worden, dass ein gefährlicher Hai in der Gegend sei.

