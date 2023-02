Dieses Krokodil griff in Australien einen Mann an. Sein Hund kam dabei ums Leben.

von Tibor Martini Nicht jeder Urlaub ist so entspannt, wie man es sich wünscht. Das Erlebnis eines Touristen in Australien toppt aber alles: Zuerst wurde er von einem Krokodil gebissen, dann fraß es vor seinen Augen seinen Hund auf.

Australien ist bekannt für seine Wildnis und die zum Teil enorm gefährlichen Tiere. Das musste auch ein Tourist in der Region Far North Queensland erkennen: Zuerst wurde er selbst von einem Krokodil angegriffen, wenig später fraß das Tier dann vor seinen Augen den eigenen Hund.

Laut der australischen Nachrichtenagentur AAP wollte der Mann zusammen mit seinem Hund "Magic Molly" einen Nachmittagsspaziergang machen und in einem nahegelegen Gewässer baden. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie er an einem Bootsteg ins Wasser geht. Als er das Wasser gerade bis zu den Knien erreicht hat, schießt aus dem nichts ein riesiges Krokodil heran und fällt ihn an. Wie die AAP berichtet, hatte das Tier mit seiner Attacke zunächst Erfolg: Es konnte den Mann ins Bein beißen, durch den Aufprall verlor der Mann zudem kurzzeitig die Balance und wurde umgestoßen.

Zwar konnte sich der Mann aus dem Fang des Krokodils befreien, damit war der Angriff aber noch nicht zu Ende: Das auf mehr als vier Meter Länge geschätzte Tier griff nun den Hund des Touristen an und zerrte ihn unter Wasser. Auch mit Schlägen auf Kopf und Körper des Krokodils konnte sein Herrchen dem Tier nicht mehr helfen: Wegen der Attacke wurde das Krokodil wenig später von Wildhütern erschossen. Im Magen des Reptils wurden bei einer anschließenden Untersuchung auch die Überreste von Molly gefunden.

Wildhüter raten nun vom Schwimmen in der Umgebung ab: "Schwimmen im Land der Krokodile ist eine Entscheidung", so Michael Joyce. "Wer sich selbst, seine Familien und Haustiere schützen möchte, sollte eine gute Entscheidung treffen."

Der Angriff vom Mittwoch ist der erste in Queensland seit Mai 2022. Damals war ein ca. 40 Jahre alter Mann beim Schwimmen in Lawn Hill an Armen und Beinen verletzt worden.

