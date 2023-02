© The Lott

Die Australierin gewann in der Powerball-Lotterie

Australien "Ich kann meinen Job kündigen": Lottogewinnerin verrät, was sie mit ihrem Mega-Gewinn anstellen will

von Eugen Epp Umgerechnet 25 Millionen Euro räumte eine Australierin im Lotto ab. Die Frau konnte ihr Glück kaum fassen – und macht schon Pläne für die Zukunft.

Ganze 40 Millionen australische Dollar hat eine Australierin im Lotto gewonnen. Umgerechnet sind das mehr als 25 Millionen Euro. Die Gewinnerin glaubte zunächst an einen Betrugsversuch, doch als ihr ein Mitarbeiter der Lotterie die gute Nachricht am Telefon bestätigte, konnte sie ihr Glück kaum fassen.

"Das fühlt sich einfach nicht echt an. Woher weiß ich, dass das echt ist?", jubelte sie nach Angaben der Lotterie. "Mein ganzer Körper fühlt sich taub an." Sie und ihr Mann hätten die ganze Nacht nicht schlafen können und sich hin- und hergewälzt. Sie hätten Pläne gehabt und daran gearbeitet, sie zu erreichen, erzählte die Frau, "aber jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen".

Australien: Lottogewinnerin will "ein Erbe hinterlassen"

Nachdem ihr Mega-Gewinn bestätigt wurde, kann sie sich nun auch konkrete Gedanken darüber machen, wie ihr Leben weitergehen soll – schließlich ist der plötzliche Reichtum eine grundlegende Veränderung. Gegenüber der Lotterie nannte sie drei Dinge, die sie mit den 40 Millionen australischen Dollar als erstes anstellen will.

"Ich kann meinen Job kündigen", kündigte sie an. Für einige Zeit möchte sie eine Auszeit nehmen, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Drittens will das Paar einen Teil des Geldes dafür nutzen, die Hypothek für sein Haus abzubezahlen. Einiges soll auch für die Zukunft investiert werden, um noch möglichst lange etwas davon zu haben. "Wir wollen, dass dieser Gewinn lange anhält. Wir wollen unserer Familie ein Erbe für viele Jahre hinterlassen", kündigte sie an. Nähere Angaben zu der Frau, wie etwa ihr Alter oder ihren Namen, machte die Lottogesellschaft nicht.

Über einen Gewinn von umgerechnet 25 Millionen Euro kann ein 61-Jähriger aus Bremen nur lächeln: Er räumte im Eurojackpot Anfang des Jahres sogar ganze 107 Millionen Euro ab. Der Norddeutsche will aber bodenständig bleiben und nach Angaben der Lottogesellschaft seinen Job erst einmal weiter ausüben.

