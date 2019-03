"Die Nummern waren nie besonders, aber jetzt sind sie es", sagt der überglückliche Australier. Seit 30 Jahren kaufe er sich jede Woche einen Lottoschein, spiele jedes Mal mit denselben Zahlen. In dieser Woche hat sich seine jahrzehntelange Leidenschaft ausgezahlt, gewissermaßen zwei Mal.

Denn der Mann aus Melbourne hat doppelt in der Ziehung von Oz Lotto in Australien gewonnen. Er hatte versehentlich zwei Lose der Lotterie - zwar an unterschiedlichen Tagen und Orten - aber mit identischen Zahlen, gekauft. Sein (doppelter) Gewinn: insgesamt 46 Millionen australische Dollar (rund 29 Millionen Euro).

Mann aus Australien steckte rund 18.900 Euro in Lose

"Als wir den Gewinner über seinen gewaltigen Preis informierten, war er sich gar nicht bewusst, dass er nicht nur ein Mal sondern zwei Mal gewonnen hatte", zitiert der britische "Guardian" eine Sprecherin der Lotteriegesellschaft. Der Mann sei davon ausgegangen, dass er Lose für unterschiedliche Lotterien erstanden hatte.

Was er mit dem Gewinn anstelle, wisse der Australier noch nicht. "Ich denke darüber nach, in Rente zu gehen", zitiert ihn der "Guardian". Vorher mache er vielleicht einen Urlaub. Sicher ist: Die Kosten für seine Leidenschaft hat der Lotto-Enthusiast mit seinem Gewinn auf jeden Fall wieder drin. Nach 30 Jahren dürfte er rund 30.000 australische Dollar (rund 18.900 Euro) in die Tipp-Scheine investiert haben, schätzt die Lotterie-Sprecherin.

