Eine Gruppe muslimischer Schwestern der Newport Islamic Societey, die in Melbourne angesiedelt ist, hat am Wochenende ihre Solidarität mit den von den Buschfeuern gebeutelten Feuerwehrleuten gezeigt. Die Männer der Feuerwehr aus Johnsonville waren bereits die gesamte Woche unermüdlich in East Gippsland, Victoria, im Einsatz gewesen, um die dort wütenden Buschfeuer zu bekämpfen. Die Schwestern der Religionsgemeinschaft hatten am Freitagmittag ein Würstchengrillen organisiert, um Geld für Lebensmittel und dringend benötigte Gegenstände zu sammeln, die sie nach Johnsonville bringen wollten. Dabei sind 1500 australische Dollar zusammengekommen. Bis Freitagnacht sortierten sie die Lebensmittel, die sie nach einem Spendenaufruf erhalten hatten, dann beluden sie die Lkw und um drei Uhr morgens am Samstag ging es los.

These sisters worked tirelessly to help organize aid for the bushfire appeal. Their work began on Friday noon, where... Gepostet von Australian Islamic Centre am Sonntag, 5. Januar 2020

"Es fühlte sich wirklich gut an, die Männer wenigstens mit Essen und einem Gebet zu unterstützen"

Bei ihrer Ankunft in Johnsonville fanden die Schwestern die erschöpften Feuerwehrmänner vor. "Es war sehr aufwühlend zu sehen, wie müde und ausgelaugt sie waren", sagte Lookman El Kurdi der "Daily Mail Australia". "Sie waren total erschöpft." El Kurdi, der die Schwestern begleitet hat, sagte, dass die Frauen unbedingt helfen wollten, nachdem sie gesehen hatten, was zurzeit im Land passiert. "Es fühlte sich wirklich gut an, die Männer wenigstens mit Essen und einem Gebet zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass wir an sie denken", sagte er. Neben dem Essen, das sie für die Feuerwehrleute gekocht hatten, übergaben die Schwestern fünf Lkw-Ladungen mit vor Ort dringend benötigten Waren.

In der Region sind Hunderte Häuser durch die Buschfeuer zerstört worden. Manche Gemeinden mussten komplett umgesiedelt werden. Mehr als 784.000 Hektar Land sind allein in Victoria verbrannt.

