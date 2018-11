In Australien hat die "Anti-Terror-Polizei" am Dienstag drei Männer festgenommen, die nach Behördenangaben einen großen Anschlag planten. Die Verdächtigen wollten ein halbautomatisches Gewehr kaufen, um damit auf einem öffentlichen Platz in Melbourne so viele Menschen zu töten wie möglich, wie die Sicherheitskräfte bekanntgaben. Die Beschuldigten im Alter von 21, 26 und 30 Jahren seien australische Staatsbürger. Ihre Pässe seien in diesem Jahr eingezogen worden wegen des Verdachts, dass die Männer in ausländische Kampfgebiete reisen wollten. Der leitende Polizeibeamte der Victorian Police, GRAHAM ASHTON, sagte am Dienstag in Melbourne O-Ton: "Es hatte jetzt einen Punkt erreicht, so dass wir genügend Beweise haben, um mit Blick darauf zu handeln, einen terroristischen Angriff zu verhindern. Deshalb haben wir Haftbefehle vollzogen heute und drei Menschen in Gewahrsam genommen." Zuletzt hatte in Melbourne ein Mann sein mit Gasflaschen beladenes Auto in Brand gesetzt und auf drei Menschen eingestochen, wovon einer starb. Daraufhin wurde der Attentäter von der Polizei erschossen. Die Behörden sprachen von einem radikalisierten Muslim, der von der Propaganda der Islamisten-Organisation IS angestachelt worden sei.