Stuart McKenzie aus Buderim in Queensland, Australien, ist von Beruf Schlangenfänger.

Während seiner Karriere hat er schon einige außergewöhnliche Dinge erlebt.

Nun jedoch, erwartet ihn ein ganz besonderer Auftrag.

Ich bekam gerade einen Anruf, dass sich eine große Schlange auf einem Dach befindet.

Das Dach liegt am Berghang und ist in ungefähr 20 Meter Höhe. Ich muss also besonders vorsichtig sein.

Die Pythonschlange umschlingt ihre Beute – einen Vogel.

„Ich musste wirklich vorsichtig sein, als ich die Schlange von dem Dach entfernt habe.“ – Stuart McKenzie

Normalerweise hätte McKenzie gewartet, bis die Schlange ihre Beute verschlungen hat.

„Es war eine komische Position, deswegen wollte ich die Schlange schnell einfangen.“

Die waghalsige Aktion war ein voller Erfolg.

Pythonschlangen zählen zu der Art der ungiftigen Schlangen.

Sie töten ihre Beute, indem sie sich um sie schlingen und erwürgen.

Große Pythons können bis zu 25 Kilogramm schwer werden.

Sie jagen alles von einer Maus bis zu kleinen Antilopen.

Die Schuppenkriechtiere kommen in Afrika, Südasien, Südostasien und in Australien vor.





