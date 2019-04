Meterhohe Flammen und eine riesige Rauchwolke am Freitag in der australischen Metropole Melbourne. Dort war auf dem Gelände einer Abfallverwertungsfabrik ein Großbrand ausgebrochen. Es kam auch zu mehreren Explosionen. Verschiedene Betriebe in der Umgebung wurden sicherheitshalber geräumt. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten. Nach Angaben von Einsatzleiter Dan Stephens waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unseren Feuerwehrleuten gelungen, das Feuer auf das Firmengelände zu beschränken. Es wird aber auch auf den umliegenden Grundstücken Schäden geben, verursacht durch die Hitze und den Rauch. Aber wie es aussieht, haben wir es unter Kontrolle. Gefährlich ist das Material, das hier lagert. Es gibt brennbare Flüssigkeiten, die dafür sorgen, dass sich das Feuer schnell ausbreitet. Aber wir konnten das bisher kontrollieren." Der vom Feuer betroffene Betrieb war den Behörden bereits in der Vergangenheit wegen Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Nach lokalen Medienberichten wurde dem Unternehmen deshalb die Lizenz, Industrieabfälle zu lagern, entzogen. Die Feuerwehr erwartet, dass es noch Tage dauern wird, bis das Feuer komplett gelöscht sein wird.