Weit entfernt vom Meer Seehund verirrt sich auf Kuhweide in Australien

In Australien ist ist ein Seehund auf einer Kuhweide aufgetaucht, viele Kilometer vom Meer entfernt. Das Tier jagte zeitweise sogar den Kühen hinterher. Rettungsversuche für den stattlichen Meeressäuger waren vergeblich.

In Australien hat sich ein Seehund auf einer Kuhweide eines Milchvieh-Betriebs verirrt. Das Seltsame dabei: Die Weide liegt etwa 35 Kilometer entfernt vom Meer und niemand weiß, wie der schätzungsweise 150 Kilo schwere Meeressäuger dorthin kam. Tierretter versuchten vergeblich, dem Seehund zu helfen und ihn ins Meer zurück zu bringen. Er wurde schließlich eingeschläfert, wie "ABC.net" am Donnerstag meldete. Mehrere Fernsehstationen hatten zuvor über den Fall berichtet.

Entdeckt hatte die Bäuerin der Farm im südöstlichen Bundesstaat Victoria das Tier am vergangenen Sonntag, als es unter den ratlosen Blicken ihrer Kühe über die Weide robbte. "Wir sind mit dem Traktor über die Weide gefahren und dachten erst, es wäre ein Schwein. Als es dann anfing sich zu bewegen haben wir gesehen, dass das eindeutig kein Schwein war, sondern ein Seehund", hatte Karli McGee zuvor im Fernsehen gesagt. Zu der Zeit hoffte sie noch auf Rettung für den seltsamen Gast auf der Kuhweide.

TV-Stationen zeigten in dieser Woche auch Videoaufnahmen, auf denen zu sehen war, wie der Seehund den Kühen hinterher jagt. Offenbar war das Tier gestresst, so weit entfernt von seinem natürlichen Lebensraum.

Mitarbeiter des Zoos von Melbourne sollten den Seehund untersuchen und dann möglichst wieder zum Meer zurückbringen, da er nicht allein den Weg zurück fand, hatte es zunächst geheißen.

Doch das gelang am Ende nicht. Michael Lynch, Cheftierarzt des Tierparks, sagte "ABC.net", es habe sich um ein altes und verletztes Tier gehandelt, auf einem Auge blind und mit gesplitterten Zähnen. Man habe den Seehund eingeschläfert, was in dieser Lage das Beste für ihn gewesen sei.

Wie kam der Seehund bis weit ins Landesinnere von Australien?

Völlig unklar blieb bis jetzt, welchen Weg der Meeressäuger von der Küste bis zu dem Milchviehbetrieb genommen hatte. Die junge Bäuerin sagte im Fernsehen, mit dem Auto sei es von ihrem Land im Ort Simpson bis zum Strand etwa eine halbe Stunde Fahrt. Sie vermutete in einem Interview, das Tier sei über kleine Flüsse in der Region landeinwärts geschwommen und dann auf der Suche nach Nahrung an Land gegangen.

Ein von McGee aufgenommenes Video zeigt den Seehund, wie er eine Weide überquert. "Wir dürfen uns ihm nicht nähern, deshalb können wir ihn nicht selbst retten", sagte die Bäuerin im TV. Seit seiner ersten Sichtung sei er ein ganzes Stück weiter landeinwärts vorangekommen und befinde sich nun auf dem angrenzenden Grundstück ihrer Eltern, hatte sie zuletzt gesagt.

Doch dort endete dann die Reise ins Landesinnere für den Seehund: Denn etwas später kam dann der Entschluss der Tier-Experten vom Zoo in Melbourne, den verirrten Meeressäuger einzuschläfern.

Quellen: ABC Net ,"7 NewsMelbourne", mit Material von AFP

