In einem Weinbaugebiet in Australien ist ein Bus mit 40 Hochzeitsgästen an Bord verunglückt. Zehn Menschen sind bei dem Unfall gestorben – und der Busfahrer gerät in den Fokus der Ermittler.

Tragisches Ende einer Hochzeitsfeier in Australien: Bei einem Busunglück in dem beliebten Weinanbaugebiet Hunter Valley nördlich von Sydney sind mindestens zehn Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden mehr als 20 weitere Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am späten Sonntagabend an einer Kreuzung in der Nähe der Kleinstadt Greta. Der weiße Reisebus mit 35 Fahrgästen an Bord kippte auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier auf einem nahegelegenen Weingut auf die linke Seite und blieb auf dem Gehweg an der Einfahrt zu einem großen Kreisverkehr liegen.

Schwerstes Busunglück in Australien seit Jahren

Rettungskräfte eilten an die neblige Unfallstelle und halfen dabei, die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. Ein Verletzter schwebte nach Polizeiangaben am Montag noch in Lebensgefahr. Nach Angaben der Behörden war es der schlimmste Verkehrsunfall in Australien seit 16 Jahren.

Auch der 58-jährige Busfahrer wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Danach wurde er festgenommen und in die Polizeistation im nahegelegenen Cessnock gebracht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen zehn Tatvorwürfen gegen den Fahrer, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und fahrlässiger Tötung. Eine Freilassung auf Kaution lehnte die Polizei ab. Am Dienstag soll der Mann erstmals vor Gericht erscheinen.

Im Bus von der Hochzeitsfeier zur Unterkunft

Die Businsassen seien offenbar nach der Hochzeitsfeier auf dem Weg zu ihrer Unterkunft verunglückt, sagte Polizistin Tracy Chapman vor Journalisten. Die Rettungskräfte hätten die Frontscheibe des Busses einschlagen müssen, "um Leute herauszuziehen oder ihnen aus dem Bus zu helfen". Noch Stunden nach dem Unfall wurden Leichen aus dem Bus geborgen. Die Behörden gehen bislang davon aus, dass keine Kinder in dem Bus saßen.

Hotels und Lodges in Down Under Außergewöhnliche Unterkünfte in Australien 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter South Australia: The Fire Station, Adelaide

Kinderspielplatz zum Schlafen: Wo einst Feuerwehrmänner auf den Leiterwagen sprangen, herrscht jetzt Ruhe. In dem alten Gebäude aus dem Jahre 1866 dominiert die Farbe Rot. Das ehemalige Feuerwehrhaus gehört zu den 20 "Bed & Breakfast"-Perlen der Northern Adelaide Heritage Group. Besitzer ist Rodney Twiss (Foto), der seit den 70er Jahren Antiquitäten und alte Häuser sammelt, die er jetzt tageweise an Touristen vermietet. Mehr

Nach Angaben der australischen Behörden handelte es sich um den folgenschwersten Verkehrsunfall in Australien seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 2007. Am Unfallort waren am Montag Ermittler der Kriminalpolizei und andere Spezialisten im Einsatz. Zur Unfallursache wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Chapman sagte, an dem Unfall seien offenbar keine anderen Fahrzeuge beteiligt gewesen.

In Online-Netzwerken geteilte Hochzeitsfotos zeigen fröhliche Gäste der Party, die nur wenige Stunden vor dem Unfall auf dem Rasen des Weinguts stehen und feiern.

Fröhliche Hochzeitsfeier auf einem Weingut

Hochzeiten gehörten zu den glücklichsten Momenten für Freunde und Familie, sagte Australiens Premierminister Anthony Albanese. Dass ein so fröhlicher Tag "an einem wunderschönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust an Menschenleben und Verletzungen" ende, sei "grausam, traurig und ungerecht", sagte er. Er sprach von einer "unvorstellbaren Tragödie". Der Regierungschef wünschte den Verletzten gute Genesung und dankte den Einsatzkräften.

Die Region Hunter Valley ist mit ihren Weingütern und Nationalparks ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler. Der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Die Hochzeitsgäste seien zusammengekommen, um einen "Tag der Freude" zu erleben und seien stattdessen in eine Katastrophe geraten.