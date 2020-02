Elternlose Kängurus finden bei Julie Willis und Gary Willson Zuflucht. Das Paar nimmt schon seit über 40 Jahren junge Kängurus auf, die nach Buschbränden ihre Eltern verloren haben oder keine Nahrung mehr finden. Nach den verheerenden Bränden in dieser Saison gleicht das Wohnzimmer des Paares einer Notfallaufnahme. So viele Kängurus wie in diesem Jahr haben Willis und Willson noch nie aufgenommen. "Wir hatten so viele Tiere im und um unser Haus, dass wir gar nicht mehr so einfach herumlaufen konnten. Wir hatten uns entschieden, hierzubleiben und gegen die Flammen anzukämpfen. Die Feuerwehr hat uns dann erklärt, dass wir gar nicht mehr entkommen konnten. Da hatten wir dann eh keine Wahl mehr." Oft wurden auch tote Känguru-Mütter geborgen, in deren Beuteln auch noch kleine Babys steckten. Das Jungtier, das Willis auf dem Arm hält, hat noch gelebt und konnte gerettet werden. Bei ihr zu Hause schlafen die Tiere in Ersatzbeuteln aus Stoff. Alle zwei bis vier Stunden füttert sie die Babys mit Milch. Julie Willis hat einen Vollzeitjob übernommen. "Wir selbst hatten nie Kinder. Das ist jetzt das, womit wir unsere Zeit verbringen. Wir denken, dass es eine ehrenwerte Aufgabe ist, unsere Babys zu versorgen." Wenn die Tiere einigermaßen groß und kräftig sind, werden sie wieder in die Wildnis gelassen. Oft laufen die Kängurus aber nicht weit von ihren Ersatzeltern weg. Auf dem Gelände des Paares tummelt sich fast jeden Tag eine Schar aus fast ausgewachsenen Beuteltiere. Die Verhältnisse in der Natur scheinen sich für die Tiere nun wieder zu bessern. Zumindest brennt es nicht mehr so heftig. Stattdessen, wie es die Natur mit dem Menschen manchmal ironisch zu meinen scheint, Unmengen an Wasser. Allein in Sydney fielen in 24 Stunden mehr als 60 Millimeter Regen. Bis Montag sagten die Behörden einen Anstieg des Pegels um bis zu 360 Millimeter hervor. Für die Feuerwehr bedeutet dies eine Verschnaufpause. Zum ersten Mal seit Monaten gab es keine Feuerwarnung mehr, und die Anzahl der aktiven Brände ging auf weniger als die Hälfte zurück.