STORY: Angesichts einer steifen Brise und gigantischer Wellen an den Ostküsten Australiens zog es am Montag, wie hier an Sydneys berühmten Bondi Beach, nur noch die hartgesottensten Surfer in die Brandung. Viele Strände mussten wegen gefährlicher Strömungen geschlossen bleiben. "Die Wellen sind wirklich groß. Wir haben Surfer gesehen, die durchgespült wurden, aber wieder aufgetaucht sind. Die Wellen sind riesig." Nach Angaben des australischen Wetterdienstes wird das Wetter durch ein Tiefdruckgebiet verursacht, das sich vor der Westküste Neuseelands gebildet hat und langsam nach Norden zieht. Und auch das ist Australien. Acht Menschen mussten von einer Bergtour in Tasmanien gerettet werden, nachdem ein Blizzard sie eingeschneit hatte. Laut Behörden hätten zwei der Wanderer, eine 27-Jährige und ein 16-jähriges Mädchen "großes Glück gehabt, dass sie noch leben". Sie würden mit Unterkühlungen derzeit im Krankenhaus behandelt. Tausende waren im Nordwesten des Bundesstaates am Montag noch immer ohne Strom.

