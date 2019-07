Alek Sigley ist ein freier Mann. Am Donnerstag wurde der 29-jährige Australier am Flughafen in Peking gesehen. Sigley, der am 25. Juni in Nordkorea verhaftet wurde, ist erst nach großen diplomatischen Anstrengungen entlassen worden, erklärte Australiens Premierminister Scott Morrison am gleichen Tag im Parlament: "Im Namen der australischen Regierung möchte ich mich zutiefst bei den schwedischen Behörden für ihre unschätzbare Hilfe bedanken. Dieses Ergebnis zeigt mal wieder den Wert einer diskreten Arbeit hinter den Kulissen mit komplexen Konsulverfahren und einer engen Partnerschaft mit anderen Regierungen." Australien ist weder mit einer Botschaft noch mit einem Konsulat in Nordkorea vertreten. Die Umstände der Festnahme blieben zunächst unklar. Sigley soll nun auf dem Weg in seine Heimat Perth sein. Erleichtert zeigte sich sein Vater: "Alek ist ein spezieller junger Mann und wir sind total stolz auf ihn und das, was er alles erreicht hat. Und ich bin mir sicher, dass dies zu gegebener Zeit eine Geschichte sein wird, die man erzählen sollte." Sigley hatte als einer der wenigen Ausländer an der Kim-Il-Sung-Universität in Pjöngjang studiert. Er schrieb Artikel über seinen Alltag, die Menschen und die Gastronomie. Seine in Japan lebende Frau sagte in einem Medienbericht, er habe versucht die Leute dort zu verstehen.