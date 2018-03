Eine Autobombe ist in der Nacht zu Samstag in Helmand im Süden Afghanistans am Rande einer Ringkampf-Veranstaltung explodiert. Dabei sind über 10 Personen ums Leben gekommen. Dutzende wurden nach Angaben eines Krankenhauses in der Region verletzt. Ein Sprecher des örtlichen Gouverneurs sagte, dass dem mutmaßlichen Täter zuvor der Zugang zu dem Sport-Event verwehrt worden war. Noch hat sich niemand zu dem Attentat bekannt.