von Eugen Epp In Ostwestfalen kontrollierte die Polizei einen Mann mit Bier im Auto. Das Bier war nicht das Problem – dafür hatte der Fahrer in anderer Hinsicht Dreck am Stecken.

Mit einer von außen gut sichtbaren Dose Bier im Auto unterwegs zu sein, gehört sicherlich nicht zu den schlauesten Dingen, die man als Fahrer tun kann. Ein 46 Jahre alter Mann war jedoch genau so auf der A2 unterwegs. Allerdings handelte es sich bei dem Getränk um alkoholfreies Bier.

Die Polizei musste der aus Polen stammende Fahrer also nicht fürchten – zumindest nicht wegen des Biers. Denn den Beamten fielen bei der Kontrolle auf einem Parkplatz in der Nähe von Porta Westfalica (NRW) gleich mehrere andere Ungereimtheiten auf. Laut Mitteilung der Polizei war der Mann mit Wohnsitz in Bonn nämlich ohne Führerschein unterwegs. Ein Vergleich mit den polizeilichen Daten ergab, dass seine Fahrerlaubnis in Polen eingezogen wurde. Und einen deutschen Führerschein hatte der Mann nicht.

Polizei erwischt Fahrer mit gefälschter TÜV-Plakette

Das allein dürfte schon mindestens für eine saftige Geldstrafe reichen. Doch zudem gaben auch die Kennzeichen seines Kleintransporters Anlass zur Beanstandung: Auf ihnen prangten gefälschte Siegel sowie eine gefälschte Plakette zur TÜV-Untersuchung. Offenbar hatte der Pole sich beides aus dem Internet besorgt. "Das Fahrzeug war somit nicht zugelassen und nicht versichert", heißt es in der Polizeimeldung.

Als die Beamten das Innere des Transports näher unter die Lupe nahmen, entdeckten sie auf der Ladefläche zudem verschiedene Fahrzeugteile. Woher diese stammten, konnte der Fahrer nicht plausibel erklären. In der Sache soll weiter ermittelt werden.

Was passiert, wenn... Alkoholverzicht: Wie schnell sich die Leber erholt und sich das Körpergefühl verbessert 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Bereits nach zwei Wochen macht sich bemerkbar, dass durch alkoholische Getränke auch viele Kalorien aufgenommen werden. Wer also versucht abzunehmen, hat es einfacher, wenn er auf Alkohol verzichtet. Zudem wird der Schlaf tiefer, die Leistungsfähigkeit am Tag ist höher und der Stress wird reduziert. Ein weiterer positiver Effekt: Das Immunsystem ist stärker. Mehr

Alkoholfreies Bier – dennoch positiver Drogentest

Und obwohl der Mann sich in Sachen Alkohol am Steuer tatsächlich nichts hatte zuschulden kommen lassen, schlug der Drogenvortest doch an: Offenbar hatte er andere Betäubungsmittel konsumiert. Die Beamten nahmen den Fahrer mit auf die Autobahnpolizeiwache Herford, ihn würden nun "diverse Strafverfahren" erwarten, teilte die Polizei Bielefeld mit.

Quelle: Polizeipräsidium Bielefeld

Sehen Sie im Video: Einen außergewöhnlichen Denkzettel erhielt ein egoistischer Porsche-Fahrer Anfang der Woche in der chinesischen Stadt Chongqing. Der Mann hatte den Luxuswagen in einer Feuerwehrzufahrt abgestellt. Anwohner übten daraufhin Rache und überschütteten das Auto mit Müll.