Er wollte sich nur einen Zigarillo anzünden… In einem Altenheim in Bad Füssing ist ein Rollstuhlfahrer bei lebendigem Leib verbrannt.

Schrecklicher Unfall in einem Altenheim im niederbayerischen Bad Füssing. Dort wollte sich ein 70-jähriger Bewohner in einem Rollstuhl vor der Tür bloß einen Zigarillo anzünden und hat sich dabei versehentlich selbst in Brand gesetzt. Trotzt sofort herbeieilender Pflegekräfte ist der Raucher an der Schwere seiner Verbrennungen gestorben.

Das Unglück ereignete sich laut Informationen der Polizei am Montagabend gegen 18.30 Uhr. Eine Zeugin sah den Mann in seinem Rollstuhl im Eingangsbereich des Seniorenheimes stehen. Der 70-Jährige wollte sich hier neben einem Aschenbecher einen Zigarillo anzünden. Auf der vorhandenen Videoaufzeichnung ist deutlich zu sehen, wie der Raucher seine Jacke als Windschutz vor das Gesicht zieht und das Kleidungsstück dabei im Schulterbereich in Brand setzt.

Der Mann versuchte noch, die Flammen abzuklopfen und seine Jacke auszuziehen. Doch aufgrund seiner Bewegungseinschränkung schaffte er es nicht, sich von dem brennenden Kleidungsstück zu befreien. Auch die Löschversuche des Pflegepersonals blieben erfolglos. Als die Feuerwehr schließlich an dem Heim ankam, war der Mann bereits tot.