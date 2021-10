Sehen Sie im Video: Annalena Baerbock und Robert Habeck stimmen auf Übernahme von Regierungsverantwortung ein (O-Ton)









(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Annalena Baerbock (Grüne), Co-Parteivorsitzende: "Und wir haben ja viele Diskussionen, man kann sich stundenlang über Farbspielchen auseinandersetzen. Aber wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann ist für uns der klare Maßstab, den Aufbruch, die Erneuerung für Klimaschutz, für eine liberale Gesellschaft, für echten sozialen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. Und das heißt, in Gespräche offen zu gehen, so wie wir die letzten Jahre auch offen diese Partei geführt haben. Das heißt, dass es auch manchmal kompliziert wird, dass man deswegen im Respekt und im Vertrauen miteinander redet. Und 2017 nicht zu wiederholen, heißt vor allen Dingen auch, dass man innen redet und nicht über Twitter redet, sondern dass man Verantwortung so trägt, dass man sich auch..., Verantwortung so trägt, dass man sich auch aufeinander verlassen kann. Und wir würden Euch alle einladen, daran gemeinsam mitzuwirken." Robert Habeck (Grüne), Co-Parteivorsitzender: "Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen. Und das ist lange her für Deutschland, dass die Grünen die Regierung mitgetragen und mitbestimmt haben, diesmal mehr als doppelt so stark wie in der ersten Regierungsphase '98 bis 2005. Und denkt daran zurück, wie diese Regierungsphase das Land verändert hat. ://: Das wird allerdings nicht ohne Debatten, ohne Zumutungen, ohne Anstrengungen möglich sein. Wir treten also ein in vier anstrengende Jahre. ://: Insofern sind wir in die letzte Woche gegangen, inhaltlich wie strategisch gut vorbereitet. Und ich würde sagen, diese Vorbereitung hat sich gelohnt. Es hätte auch so sein können, dass nach dem Wahlergebnis Deutschland in einem Schrecken erstarrt: Oh je, oh je, was haben wir denn da gewählt? Und es ist anders gekommen. Man spürt eine Lust, vielleicht einen Wagemut im Land, dass aus diesem Wahlergebnis heraus was Gutes werden kann. Und mit aller Bescheidenheit, das liegt auch daran, dass wir helfen, daraus etwas Gutes zu machen."

Mehr