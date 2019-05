Bei einem Bahn-Unfall in der Nähe von Rendsburg in Schleswig-Holstein sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. An dem Bahnübergang in Alt Duvenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde stieß ein Regionalzug mit einem Lkw-Gespann zusammen, wie die Bundespolizei in Flensburg mitteilte. Der Schlepper war laut "Kieler Nachrichten" auf den Bahngleisen liegen geblieben.

Nach ersten Untersuchungen der betroffenen Menschen sprach die Bundespolizei laut DPA von elf Verletzten, darunter seien drei Schwerverletzte. Einer von ihnen wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei in Kiel war zunächst von rund 20 Verletzten ausgegangen, einige wurden aber nur am Unfallort von Sanitätern untersucht und behandelt.

Bahn-Unfall am frühen Morgen bei Rendsburg

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 4.30 Uhr am Morgen. Die Unfallursache und warum der Lastwagen auf den Gleisen zum Stehen gekommen war, war nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer habe sich kurz vor dem Unfall mit einem Sprung aus seinem Fahrerhaus gerettet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei zu DPA. Der Zug sei teilweise entgleist und wurde stark beschädigt.Im Zug saßen Medienangaben zufolge 22 Menschen.





Insbesondere der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Flensburg war von dem Vorfall betroffen. Die Züge aus Hamburg konnten nur noch bis Rendsburg fahren, wie eine Bahnsprecherin zu DPA sagte. In die Gegenrichtung endeten die Züge in Owschlag. Auch auf der Ost-West-Verbindung zwischen Husum und Kiel kam es zu Beeinträchtigungen. Nach Informationen der Bundespolizei wurde eine Oberleitung beschädigt, die zunächst geerdet werden musste.

Womöglich könnten sich die Verkehrsprobleme den ganzen Tag hinziehen, die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Mehr als hundert Einsatzkräften waren am Morgen am Ort.