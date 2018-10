Der Abschied von der Erde war nur kurz für Alexei Owtschinin und Nick Hague. Der russische Kosmonaut und sein Nasa-Kollege aus den USA machten sich am Donnerstag auf in Richtung ISS. Beim Start der Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur gab es aber offenbar einen Unfall. "Wir hören gerade, dass es ein Problem mit den Feststoffraketen gibt", sagt die Nasa-Kommentatorin kurz nach dem Start. Die russische Nachrichtenagentur Ria meldete, es gebe Kontakt zur Besatzung. Die Sojus-Kapsel sei nach dem Unfall in Kasachstan notgelandet. Die Agentur Tass berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Insider, den beiden Raumfahrern gehe es gut.