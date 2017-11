Mit Sorge blicken die Menschen auf den Vulkan Mount Agung auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali. Der Vulkan droht auszubrechen, am Montag riefen die Behörden die höchste Alarmstufe aus. Rund um den Vulkan wurde in einem Umkreis von zehn Kilometern ein Sperrzone ausgerufen. Nach Angaben der Experten deuten mehrere Anzeichen daraufhin, dass ein Ausbruch des Vulkans unmittelbar bevorsteht. Bereits am Sonntag war über dem Vulkan eine vier Kilometer hohe Rauchsäule in den Himmel gestiegen, ein Ascheregen ging auf die umliegenden Dörfer nieder. Der internationale Flughafen auf Bali wurde geschlossen. Zehntausende Urlauber sitzen auf der Insel fest. Mehr als 440 Flüge wurden gestrichen. Nach Angaben eines Flughafensprechers sind fast 60.000 Reisende betroffen. Der Mount Agung war zuletzt in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen. Damals kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben.