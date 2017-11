Der international Flughafen auf der indonesischen Ferieninsel Bali bleibt auch am Dienstag vorerst geschlossen. Hintergrund ist die anhaltende Aktivität des Vulkans Mount Agung, der seit Tagen eine kilometerhohe Asche- und Rauchwolke in den Himmel jagt. Die Partikel in der Luft könnten die Flugzeug-Turbinen beschädigen, daher steht der Luftverkehr still. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden. Entsprechend niedergeschlagen ist die Stimmung der gestrandeten Touristen am Dienstag am Flughafen auf Bali: "Bisher gab es korrekte Informationen durch die Behörden. Sie haben uns täglich gut informiert, aber was können wir tun? Es liegt in der Hand der Natur. Und da können wir einfach nichts machen." "Ich habe das Gefühl, dass die Regierung auf Bali nichts tut, um den ausländischen Touristen zu helfen. Tausende Personen sind hier am Flughafen gestrandet. Sie müssen auf andere Flughäfen ausweichen. Aber weder die Regierung noch die Behörden helfen dabei." Bereits am Montag wurden rund 100.000 Personen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Rund um den etwa 3000 Meter hohen Mount Agung im Norden der Insel wurde eine Sperrzone eingerichtet und es herrscht die höchste Warnstufe. Vulkanologen erwarten nach vielen kleineren nun auch eine größere Eruption des Vulkans.