Das Auktionshaus Sotheby's hat eigenen Angaben zufolge ein Gemälde vom britischen Street-Art-Künstler Banksy für 12 Millionen Dollar versteigert. Es zeigt das Unterhaus des Vereinigten Königreichs mitten in einer Debatte. Die Teilnehmer: Lauter Schimpansen, die sich wie Abgeordnete verhalten. Oder vielleicht doch umgekehrt? Alex Branczik ist für zeitgenössische Kunst im Auktionshaus verantwortlich. "Wir sehen hier eine unserer ältesten Demokratien. Und in ihr sehen wir den Rückschritt zu triebhaft-tierischem Verhalten. Egal auf welcher Seite du in der Brexit-Debatte gestanden hast, da gibt es überhaupt nichts zu leugnen, haben wir in den vergangenen Wochen unfassbares Verhalten im Unterhaus beobachten können." Das Bild trifft den Puls der Zeit. Dies könnte mitunter auch ein Grund für den hohen Preis gewesen sein. Der Rekord für ein Banksy-Kunstwerk lag zuvor bei rund 1,9 Millionen US-Dollar für das Gemälde "Keep it Spotless" im Jahr 2008. "Devolved Parliament" stieg während der Auktion am Donnerstag innerhalb von nur 13 Minuten von anderthalb auf 12 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr hatte sich ein Banksy-Gemälde nach seiner Auktion selbst geschreddert. Eine Aktion des Künstlers, um den Preis bei möglichen Weiterverkäufen in die Höhe zu treiben? Oder doch ein politisches Statement? Darüber scheiden sich bis jetzt die Geister. Vergleichbares ist gestern laut Branczik zum Glück nicht passiert. Den Bilderrahmen habe man vorher gründlich untersucht.